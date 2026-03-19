Hadise, yeni albüm çalışmaları kapsamında Aleyna Tilki ile stüdyoya girdi. Sosyal medyada paylaşılan kare ve video kısa sürede gündem olurken, iş birliğinin detayları merak konusu oldu.

''YAKINDA GELİYOR''

Hadise, stüdyodan yaptığı paylaşımda “Yakında...” notunu düşerek yeni projesinin sinyalini verdi. İkilinin birlikte çektiği TikTok videosu da hayranlarını heyecanlandırdı.

HADİSE'YE ÖZEL ŞARKI

Yeni albüm için çalışmalarını sürdüren Hadise, Aleyna Tilki ile iş birliğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, “Aleyna çok güzel bir şarkı yazdı. İki hafta önce buluştuk, benim içimi anlatan çok özel bir parça oldu” dedi.

Aleyna Tilki’ye övgüler yağdıran Hadise, genç sanatçının yeteneğine vurgu yaptı. “Aleyna inanılmaz bir besteci. Zaten sesine de sanatçı kimliğine de hayranım” ifadelerini kullandı.

Hadise, söz konusu şarkının kendisi için özel olarak yazıldığını da belirterek, projenin detaylarını şimdilik gizli tuttu. Daha önce Aleyna Tilki’den şarkı istediğini dile getiren Hadise, bu isteğinin gerçekleştiğini belirtti. İkilinin ortak çalışmasının ne zaman yayımlanacağı ise şimdiden merakla bekleniyor.