Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. A.Ç. (60) yönetimindeki 34 EG 0179 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Canbal’ın kullandığı 79 ACG 382 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastanede yaşamını yitirdi
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Canbal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Canbal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başlatıldı
Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü A.Ç.’nin gözaltına alındığı öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.