Diyarbakır’da öğle saatlerinde Elazığ Caddesi ile Prof. Selahattin Yağcıoğlu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta bir trafik kazası meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen bir hafif ticari araç ile bir kamyonet kavşakta çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gerçekleşen kazada, hafif ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazanın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.