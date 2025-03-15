Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün gece meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Bekir Hulusi T. yönetimindeki hafif ticari araç, Hüseyin Sarıgül'ün kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Hüseyin Sarıgül ve yolcu Fatma Sözdemir yaralı olarak Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI
Hüseyin Sarıgül, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilse de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Fatma Sözdemir'in durumunun ise ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.