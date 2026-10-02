Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Dicle Mahallesi’nde öğleden sonra feci bir trafik kazası meydana geldi. ÖNCE PERSONELE, SONRA KAMYONETE ÇARPTI Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 BVA 732 plakalı hafif ticari araç, Nusaybin Belediyesi ekiplerinin yol çalışması yürüttüğü noktada kontrolden çıktı. Şiddetle savrulan araç, önce çalışma yapan belediye personeline, ardından park halindeki belediye kamyonetine çarparak durabildi. 1 BELEDİYE PERSONELİ YAŞAMINI YİTİRDİ İhbar üzerine adrese vakit kaybetmeden sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, belediye personeli Zana Çelik’in (37) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Z.A. (15) ve M.S. (21) ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Zana Çelik’in cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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