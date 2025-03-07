Hakkari'de, Zap Suyu’na uçan hafif ticari aracın sürücüsü Aydın Yeşilgöz, akıntıya kapılıp kayboldu, yaralanan oğlu ise hastaneye kaldırıldı. Yeşilgöz, yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından, aracın düştüğü bölgeye yaklaşık 100 metre uzaklıkta, suda, ölü bulundu.
Alınana bilgiye göre Hakkari-Van kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Akçalı köyü yakınlarında seyir halinde bulunan Aydın Yeşilgöz'ün idaresindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla atıp Zap Suyu'na uçtu.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Sürücünün akıntıya kapılıp suda kaybolduğu kazada, yaralanan oğlu ise ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Kayıp sürücünün bulunması için ekipler suda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından, aracın düştüğü bölgeye yaklaşık 100 metre mesafede, suda, sürücü Aydın Yeşilgöz'ün cansız bedeni bulundu.