İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bugün sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Hafriyat yüklü kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı.
2 ARACI BİÇİP İSKİ BAHÇESİNE DEVRİLDİ
Yolda savrulan tonlarca ağırlıktaki kamyon, önünde seyreden 2 otomobile çarparak sürükledi. Savrulmaya devam eden araç, ardından İSKİ Genel Müdürlüğü’nün bahçe duvarını aşarak bahçeye düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese anında çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri devrilen hafriyat kamyonunda ve hasar gören araçlarda güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri kazanın meydana geliş sebebine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.
Ekiplerin bölgedeki araç kaldırma ve temizleme çalışmaları devam ediyor.