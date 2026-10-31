Hollanda'da yapılan bir araştırma, her gün belirli miktarda yer fıstığı tüketmenin yaşlı yetişkinlerde hafızayla bağlantılı beyin bölgelerinin işlevlerine olumlu katkı sağlayabileceğini gösterdi.

Euronews'in Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yürütülen araştırmaya dayandırdığı habere göre, çalışmada düzenli yer fıstığı tüketiminin yaşla birlikte beynin insüline verdiği tepkiyi nasıl etkilediği araştırıldı. Araştırmaya katılan yetişkinler, 16 hafta boyunca her gün 60 gram kavrulmuş, kabuklu ve tuzsuz yer fıstığı tüketti. Elde edilen sonuçlar, fıstık tüketilmeden geçirilen ayrı bir dönemle karşılaştırıldı.

Food & Function dergisinde yayımlanan çalışmada, hafıza ve öğrenmeyle ilişkili bazı beyin bölgelerinde insüline verilen tepkide iyileşme görüldü. Bu bölgeler arasında hipokampus ve parahipokampal girus da yer aldı.

YER FISTIĞININ BESİN DEĞERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Araştırmacılar, bu sonuçlarda yer fıstığının içerdiği doymamış yağlar, lif, vitaminler, mineraller ve bitkisel bileşiklerin etkili olabileceğini değerlendiriyor.

Yer fıstığı ayrıca vücudun nitrik oksit üretiminde kullandığı L-arginin amino asidini içeriyor. Nitrik oksit, kan damarlarının işlevlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor ve beyin sağlığıyla bağlantılı süreçlerde rol oynayabiliyor.

Araştırmacılar, elde edilen bulguların yer fıstığı tüketiminin bilişsel gerilemeyi önlediğini veya bunamanın ilerlemesini durdurduğunu kanıtlamadığının altını çizdi.