Merkez Bankası Başkanlığı görevinden olaylı bir şekilde ayrılan Hafize Gaye Erkan’a sarayda istediği koltuk verilmedi. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni oluşturulan Yatırım ve Finans Ofisi’nin başkanlığına Kartal İmam Hatip Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi diplomalarını taşıyan Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la aynı imam hatip lisesinden mezun olan Dağlıoğlu, 2020 yılından bu yana Yatırım Ofisi’nde Başkan, Türkiye Varlık Fonu’nda da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Hafize Gaye Erkan

ÇABASI YETMEDİ

2018 yılında kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi önemli bir varlık gösteremeyince 8 Mart 2025’te kapatıldı. Bunların yerine Yatırım ve Finans Ofisi kuruldu. Hemen ardından Hafize Gaye Erkan’ın bu ofise başkan olarak atanacağı iddiaları gündeme geldi. Erkan’ın bu göreve gelebilmek için sarayın tepe bürokrasisinde bir dizi görüşme yaptığı, ancak Erkan’a onay çıkmadığı ifade edildi. Erkan’ın ofis başkanlığı dışında ekonomide daha aktif bir görev talebinde de bulunduğu, bu isteğinin ise ekonomi yönetiminde ikili yapı istenmemesi nedeniyle dikkate alınmadığı iddia edildi. Hafize Gaye Erkan’ın istediği koltuğa oturan 1985 doğumlu Dağlıoğlu, son dönemde bürokrasideki bir çok atamada ismi duyulan Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olmasıyla dikkatleri çekiyor. Aynı zamanda bu okul mezunlarının kurduğu derneğin genel sekreterliğini de yapan Dağlıoğlu ekonominin ‘prens’ adayları arasında görülüyor.

Ahmet Burak Dağlıoğlu

ÇOK BULUT’LU KURUL

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ekonomi Politikaları Kurulu’nun üyeleri de belirlendi. Ağırlıklı olarak kamu bankaları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan üst düzey yöneticilerin yer aldığı 16 kişilik kurulda en dikkat çeken isim Yiğit Bulut oldu. Bulut’un dışında kurula Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut da atandı.