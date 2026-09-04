AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, TCMB eski Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, komşularına yönelik tutumunun gündeme gelmesinden sonra “MB Başkanlık makamı birkaç beden büyüktü. Baba da hısımlar da üşüştü. Kim başkan belli olmadı. Neyse ki saltanat kayığı seferde uzun kalmadı. Komşularla mahkeme kapılarına düştüğüne göre travma sürüyor. Gaye Hanım’ın terapiye ihtiyacı var” dedi.



Erkan'ın tavırlarının iktidar çevrelerinde büyük rahatsızlığa neden olduğu ve ilerleyen dönemde aktif bir rol alabilme ihtimalini tamamen ortadan kaldırdığı dile getirildi.



NE OLMUŞTU?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eski başkanı Hafize Gaye Erkan, Bodrum’da satın aldığı süper lüks villasında komşuları tarafından şikayet edildi. Erkan, Bodrum Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi’nden 1,3 milyon euroya adlığı villada oğlu için düzenlediği bandolu ve animasyonlu doğum günü partisinde komşuları ile karşı karşıya geldi.



'DUA EDİN BABAM UYUYOR YOKSA...'



Ekonomim.com’dan Sadi Özdemir’in haberine göre, sitesi yönetim müdürü Ertuğrul Kara ve sitenin içerisinde yer alan Swissotel Resort Bodrum Beach Otel’i müdürü İlker Ali Şen, Hafize Gaye Erkan ile babası Erol Erkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Ertuğrul Kara’nın, ifadesinde “Gaye Erkan, ‘dua et babam uyuyor, yoksa silahını çekip hepinizi vururdu’ tehdidinde bulundu” dediği ortaya çıktı.



MÜŞTERİLERİ SORGUYA ÇEKMİŞ



Otel müdürü Şen, Hafize Gaye Erkan’ın otel personeline, “Ben Maliye Bakanı olacağım, İçişleri Bakanı olacağım, sizi attırırım, sürdürürüm” şeklinde ifadeler kullandığını iddia etti. Şen ayrıca Erkan’ın otel müşterilerinin önünü keserek cep telefonuyla görüntülerini çektiğini ve “Sen kimsin, neden geldin?” şeklinde sorular yönelttiğini öne sürdü. Şen, “Bizi turistlere ve müşterilerimize rezil ettiler” dedi.



