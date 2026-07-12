Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi’nde saat 01.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. yönetimindeki 42 ABB 15 plakalı hafriyat kamyonu ile o esnada caddede "U" dönüşü yapmakta olan A.A. idaresindeki 34 GS 070 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje ve yön levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride savrularak ağaçlık alanda durabildi.

SAYIDA BİRİ AĞIR DÖRT KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızlıca itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan yolcular H.D., B.A. ve H.D. çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Otomobil sürücüsü A.A. ise araç içinde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yürüttüğü teknik çalışma sonucunda kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından, biri ağır olmak üzere toplam 4 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.