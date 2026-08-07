Mardin’in Derik ilçesine bağlı kırsal Denktaş Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 D. 4128 plakalı otomobil, Derik-Viranşehir karayolunda 06 D. 2048 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde yaralılardan kimliği öğrenilemeyen birinin hayatını kaybettiği belirlendi.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Hayati tehlikeleri bulunan 2 yaralı ise Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.