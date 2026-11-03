Kaza, saat 14.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi 2’nci Geçit ışıklarında meydana geldi. H.S. (49) yönetimindeki 06 FDH 103 plakalı hafriyat kamyonu, çarşıdan Donatım Garajlar yönüne ilerlediği sırada bisiklet süren Mustafa Güvey’e çarptı.
85 YAŞINDAKİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Mustafa Güvey’in hayatını kaybettiği belirlendi. Güvey’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kazanın ardından kamyon sürücüsü H.S. hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.