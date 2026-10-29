Kıskanmak, Gülperi, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Ya Çok Seversen ve Siyah Kalp gibi yapımlarda rol alan Hafsanur Sancaktutan, bu kez oyunculuğuyla değil, görünümündeki değişiklikle gündeme geldi.
SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ
Son olarak Mercan Köşk dizisinde Cemre karakterine hayat veren oyuncu, saçlarını kısacık kestirerek alışılmış tarzının dışına çıktı.
Koyu renk saçlarını kısa ve katlı bir modelle kullanmayı tercih eden Sancaktutan'ın yeni stili, yüz hatlarını da farklı bir şekilde ortaya çıkardı.
Güzelliğiyle her zamanki gibi dikkat çeken oyuncunun kısacık saçları, önceki görünümünden oldukça farklı bir tarz ortaya koydu.
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