'İnci Taneleri' dizisinde 'Cihan' karakterine hayat veren Kubilay Aka saçlarını pembeye boyatarak herkesi şaşırtmıştı.

Bir yıldır ilişki yaşadığı Hafsanur Sancaktutan "Pamuk şekerim" diyerek sevgilisinin yeni imajını beğendiğini ifade etmişti.

Sancaktutan, sevgilisinin pembe saçlarını makine ile kesti.

EVLENİYORLAR MI?

Öte yandan çift, geçen ay da evlilik iddialarıyla gündeme gelmişti. Kubilay Aka'nın Hafsanur Sancaktutan'a evlilik teklif ettiği ve oyuncunun "Evet" dediği öne sürülmüştü.

"6 YILDIR TANIŞIYORDUK"

İbrahim Selim’in YouTube programına konuk olan Kubilay Aka, sevgilisiyle tanışma hikayesini "6 sene önce bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra da aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde bir araya geliyorduk. Hiç birbirimize öyle bakmamıştık" diye anlatmıştı.

"Sonra ben öyle bakmış bulundum" diyen Aka, "Ben tavladım diyebiliriz. Hiç istemiyordu, uğraştım baya.Üzerime yapışan çapkınlık imajının farkındaydı. Bir korku olabilirdi güven adına ama onları aştık. Son bir senedir birbirimize gayet güzel ifade ediyoruz kendimizi" ifadelerini kullanmıştı.