Ordu Valiliği, kent genelindeki sahil şeridi ve plajlarda hafta sonu uygulanacak olan deniz yasağına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, son meteorolojik raporlar ışığında denizde kuvvetli rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve tehlikeli rip akıntısı oluşma riskinin bulunduğu belirtildi.
Valilik açıklamasında, yaşanabilecek olası boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu tarafından yasaklama kararı alındığı vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Alınan meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir."