Bolu’da hafta sonu gezisi için Yedigöller bölgesine gelen tatilcileri taşıyan minibüsün yoldan çıkarak toprak alana saplanması sonucu araçta mahsur kalan yolcular, itfaiye ekiplerince şoför tarafındaki pencereden teker teker çıkartıldı.
Kaza, öğle saatlerinde saat 14.30 sıralarında Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu tatili dolayısıyla Yedigöller Milli Parkı'na gelen tatilcilerin bulunduğu minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak alana saplandı.
ŞOFÖR PENCERESİNDEN TEKER TEKER TAHLİYE EDİLDİLER
Saplanan minibüsün kapılarının açılamaması üzerine yolcular araç içerisinde mahsur kaldı. Durumun bildirilmesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle minibüste mahsur kalan tatilciler, şoför tarafındaki pencereden teker teker çıkartılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.