Ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, hafta sonunda birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da cumartesi günü yağış geçişleri görülecek. Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili olması beklenen yağışların, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde de görülmesi tahmin ediliyor.

Pazar günü ise yağışlı sistem Marmara'nın özellikle güney ve batı kesimlerinde etkisini sürdürecek. İstanbul ve çevresinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, yağışların bölgesel olarak devam edebileceği öngörülüyor.

EGE VE AKDENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Hafta sonunda Ege Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların pazar günü de devam edeceği, Güney Ege kıyılarında ise yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'de de yağışlı hava etkisini gösterecek. Cumartesi günü bölgenin geniş bir kesiminde sağanak beklenirken, pazar günü Batı Akdeniz'de yağışların sürmesi ve Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak görülmesi öngörülüyor.

İÇ VE KUZEY KESİMLERDE DE YAĞIŞ VAR

İç Anadolu'da cumartesi günü Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere kuzeybatı kesimlerde sağanak geçişleri bekleniyor. Karadeniz'in birçok kesiminde de hafta sonu yağışlı hava etkili olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları hafta sonunda ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Özellikle Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.