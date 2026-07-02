İstanbul'da nem oranı yüzde 85'e kadar çıkacak. Yüksek nem ve sıcak hava birlikte etkisini göstermeye devam ediyor. AKOM'un verilerine göre bugün akşam saatlerinde sıcaklığın 25 derece, gece ise 22 derece olması bekleniyor.

YÜKSEK NEM SICAKLIĞI ARTTIRACAK

Gün içerisinde nem oranının yüzde 40 ile yüzde 85 arasında değişeceği tahmin edilirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın çok daha fazla artacağı ve bunaltıcı bir havanın etkili olacağı belirtildi.

AKOM'un değerlendirmesine göre kuzeyden esen poyrazın saatte 10 ila 35 kilometre hızla etkili olması bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olduğu bildirildi. Uzmanlar, rüzgara rağmen yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın beklenenden daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ GELİYOR

AKOM'un hava durumu raporuna göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden 30-32 derece arasındaki hava sıcaklıkları hafta sonuyla birlikte değişecek. Raporda cumartesi günü İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilirken, sıcaklıkların 28 derece seviyelerine gerileyerek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edildi. Ayrıca kent genelinde metrekareye 5 ila 12 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği aktarıldı.