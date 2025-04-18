Günlerdir yurdu etkisi altına alan güneşli ve ılık hava, hafta sonuna girerken yerini gök gürültülü sağanaklara bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Nisan Cuma sabahı yayımladığı güncel hava durumu raporunda çok sayıda il için önemli uyarılarda bulundu. Özellikle cumartesi günü, Türkiye’nin kuzey yarısı için kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi dikkat çekiyor.

Güneş Aldatmasın: Hafta Sonu Hava Sertleşiyor

Meteoroloji uzmanları, vatandaşları hafta sonu planlarını yaparken temkinli olmaları konusunda uyarıyor. Baharın tatlı yüzünü gösterdiği bu günlerde, havadaki ani değişim birçok şehirde etkisini gösterecek. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzey kesimleri sağanak yağışların hedefinde olacak.

18 Nisan Cuma Hava Durumu: Yağış Yok, Güneş Var

Bugün, yani 18 Nisan Cuma günü, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde açık ve bol güneşli bir hava hâkim. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu ise parçalı bulutlu; sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis etkili olabilir. Hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkarken, doğu kesimlerde daha ılımlı seyrediyor.

Cumartesi (19 Nisan): Sağanaklar Kapıda

Meteoroloji haritalarına göre, 19 Nisan Cumartesi günü başta Marmara olmak üzere, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. Öte yandan Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hava parçalı bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar batıda 20-26, doğuda ise 12-20 derece arasında değişecek.

Pazar (20 Nisan): Yağışlar Etkisini Azaltıyor

Pazar günü yağışlar biraz hafiflese de, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz çevresinde gök gürültülü sağanaklar etkili olmaya devam edecek. Marmara ve Ege bölgelerinde ise yağış ihtimali azalıyor, hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hafta sonunu açık ve sıcak bir havayla tamamlayacak.

Büyükşehirlerde Hafta Sonu Hava Durumu

İstanbul

Cuma: Parçalı bulutlu, 21°C

Cumartesi: Gök gürültülü sağanak, 20°C

Pazar: Çok bulutlu, 22°C

Ankara

Cuma: Az bulutlu, 25°C

Cumartesi: Sağanak yağışlı, 21°C

Pazar: Parçalı bulutlu, 19°C

İzmir

Cuma: Güneşli, 27°C

Cumartesi: Parçalı bulutlu, 26°C

Pazar: Açık, 27°C

Antalya

Tüm hafta sonu: Açık ve sıcak, 23–26°C arası

Diyarbakır

Cuma, cumartesi ve pazar: Yağışsız ve açık, 22–28°C