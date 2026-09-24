İstanbul’da yaşayan vatandaşları ilgilendiren hava durumu uyarısı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapıldı. Yayınlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, megakentte kısa süreliğine ara veren yağışlı hava hafta sonu itibarıyla etkisini yeniden gösterecek.

YAĞIŞLAR CUMARTESİ GÜNÜ TEKRAR BAŞLIYOR

AKOM'un değerlendirmelerine göre, dün akşam itibarıyla mola veren yağışlar 26 Eylül Cumartesi günü yerel yağmurlar şeklinde yeniden başlayacak. Cumartesi günü metrekareye 1-3 kg yağış düşmesi beklenirken, 27 Eylül Pazar günü yağışların şiddetini artırarak gök gürültülü sağanağa dönüşeceği ve metrekareye 5-15 kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 20 DERECENİN ALTINA GERİLEYECEK

Cumartesi gününe kadar 22-24°C aralığında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları, Pazar günü itibarıyla düşüşe geçecek. Termometre değerlerinin Pazar gününden itibaren kademeli olarak azalarak 20°C'nin altına gerileyeceği öngörülüyor.

YENİ HAFTADA ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Sağanak yağışların önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla devam edeceği bildirildi. Pazartesi günü aralıklı yağmurla geçecek olan havanın, Salı ve Çarşamba günleri gök gürültülü sağanağa dönüşeceği kaydedildi. Özellikle 30 Eylül Çarşamba günü yağış miktarının metrekareye 15-30 kg seviyelerine kadar ulaşması bekleniyor.