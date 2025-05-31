Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerine ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre hafta sonunda yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Özellikle Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Balıkesir ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 19 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu iller şöyle sıralandı: Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Kırıkkale ve Karabük.

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, Marmara Bölgesi’nde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

Yağışların, yaklaşan bayram tatilinde de etkisini sürdürebileceği bildirildi.