Hafta sonu sınav var mı, 26-27 Eylül 2026'da hangi sınavlar yapılacak? soruları, hafta sonunun gelmesiyle birlikte adaylar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan sınavların tarihleri merak edilirken, özellikle sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar da hafta sonu yapılacak sınavları takip ediyor.

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) yapılacak.

27 Eylül 2026 Pazar günü ise 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS) gerçekleştirilecek.

Böylece 26-27 Eylül 2026 hafta sonunda ÖSYM tarafından üç sınav uygulanacak.

26 EYLÜL'DE HANGİ SINAV VAR?

26 Eylül Cumartesi günü e-YDS 2026/10 İngilizce sınavı gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda uygulanacak sınava girecek adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen saat ve kurallara dikkat etmeleri gerekiyor.

27 EYLÜL'DE HANGİ SINAVLAR VAR?

27 Eylül Pazar günü iki farklı sınav yapılacak. Bu tarihte 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) uygulanacak.

Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

ÖSYM, sınava girecek adaylardan kimlik belgesiyle ilgili sorun yaşayanlar için bazı İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinin sınav günlerinde açık tutulacağını duyurdu.

Buna göre 26 Eylül 2026 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında, 27 Eylül 2026 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında belirlenen nüfus müdürlüklerinde işlem yapılabilecek.

T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, kimlik kartında fotoğrafı bulunmayan veya mevcut kimlik belgesi sınava giriş için gerekli şartları taşımayan adaylar, belirtilen saatlerde açık olacak nüfus müdürlüklerine başvurabilecek.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Kimlik belgesi nedeniyle sınava kabul edilmeyecek durumda olan adaylara, gerekli kontrollerin ardından Geçici Kimlik Belgesi düzenlenebilecek.

Bunun için adayların ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ile biyometrik fotoğrafını yanında bulundurması gerekiyor. Nüfus müdürlüğü personeli, adayın bilgilerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol edecek.

Kontrol işlemlerinin ardından fotoğraflı, imzalı-mühürlü ve barkodlu/karekodlu Geçici Kimlik Belgesi düzenlenebilecek. Adaylar bu belgeyle sınava girebilecek.

ÖSYM'nin duyurusuna göre Geçici Kimlik Belgesi dışında verilen belgeler sınava girişte kabul edilmeyecek.