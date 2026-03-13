Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yarın yurdun batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara ile İç Anadolu bölgelerinde ise yer yer pus ve sis görülecek. Günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul ve çevresinde 12, İzmir’de 17, Ankara’da ise 15 derece civarında olması bekleniyor.

Doğu bölgeleri için ise peş peşe uyarılar yapıldı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun geniş bir bölümünde yağış beklenirken, özellikle Güneydoğu’nun doğusunda kuvvetli yağış görülebileceği bildirildi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışıyla birlikte çığ tehlikesi bulunuyor. İç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı da bekleniyor.

Öte yandan Akdeniz’in doğusunda rüzgarın saatte 70 kilometre hıza kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Pazar günü yağışlı havanın batıya doğru etkisini genişletmesi bekleniyor. Marmara’nın güneydoğusu, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde yağışların sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar Marmara ve Karadeniz kıyılarında 12-13 derece bandında kalırken, İç Anadolu’da bulutlu hava etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu’nun sarp yamaçlarında çığ tehlikesi devam ederken, Güneydoğu Anadolu genelinde yağışlı havanın yer yer kuvvetini koruyacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı geçişlerinin görülmeye devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri özellikle Doğu Anadolu’daki çığ riski ile iç kesimlerde görülebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara’da 15, İstanbul’da 13, İzmir’de 17, Antalya’da 22, Adana’da 18, Diyarbakır’da 14 ve Samsun’da 12 derece civarında seyretmesi bekleniyor.