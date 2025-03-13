Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde hava durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Macit, cuma günü ve hafta sonu boyunca sıcak havanın etkili olacağını ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyredeceğini belirtti.

Macit, "Cuma günü ve hafta sonu güneşli günler bekliyoruz. Yağış beklenmiyor, hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde olacak. Bu süre zarfında özellikle batı ve iç kesimlerde sıcak hava etkili olacak" dedi.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesinin devam ettiğini vurgulayan Macit, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Macit, salı gününden itibaren ise kuzey-batı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıklarında hissedilir bir azalma yaşanacağını belirtti.