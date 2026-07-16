Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sıcak hava, hafta sonundan itibaren ülke genelinde yayılım gösterecek. Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların daha da artması öngörülüyor.
SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
Hafta sonu ile birlikte yurdun büyük bölümünde sıcak bir hava hakim olacak. Pazartesi günü termometrelerin Edirne ve Kırklareli'nde 36, Gaziantep, Batman ve Diyarbakır'da 40, Şanlıurfa'da 41, Aydın'da ise 42 dereceyi göstermesi bekleniyor. Öte yandan, bugün Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
AKOM GÜN GÜN AÇIKLADI
AKOM tarafından paylaşılan 16 Temmuz Perşembe gününe ait verilere göre, İstanbul'da günün en yüksek hava sıcaklığı öğle saatlerinde 31 derece olarak ölçülmektedir. Kent genelinde kuzeydoğu yönünden esen poyrazın saatte 10 ila 40 kilometre hızla aralıklarla kuvvetli esmesi beklenmektedir. İstanbul'da önümüzdeki bir haftalık süreçte yağış öngörülmezken, az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca 30 ile 33 derece arasında seyredeceği, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olduğu bildirildi.
İKİ ŞEHRE SARI KODLU UYARI
Sıcak hava dalgasının aksine, bugün Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel ve su baskını riskine karşı Trabzon ve Rize illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.