Anayasa'nın 50'nci maddesine göre işçiler, bir hafta içerisinde 6 gün çalıştıktan sonra kesintisiz şekilde 24 saat izin hakkına sahip olmakta.



Bir başka deyişle ücretli çalışanların haftada en az 1 gün izin yapması gerekiyor. Ancak söz konusu düzenlemeye istisna olacak kanun değişiklikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçerken, değişiklikle birlikte turizm çalışanları bu maddenin kapsamından çıkarıldı.



TURİZM ÇALIŞANININ HAFTALIK İZNİ İPTAL EDİLDİ



Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, TBMM'de kabul edilen değişiklikle birlikte turizm çalışanları, normal şartlarda 6 gün çalışmanın ardından hak kazanılan haftalık tatile erişemeyecek. Değişiklikle birlikte turizm çalışanlarına, 10 gün çalıştıktan sonra ancak 11. gün izin verilmiş olacak.

Normalde işçi 6 + 1 kuralına göre (6 gün çalışıp 7’nci gün) hafta tatili yaparken, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almış konaklama tesislerinde çalışan işçiler 10 +1 kuralına göre hafta tatili yapabilecekler. Yani, turizm sektöründeki işçi 10 güne kadar çalıştırıldıktan sonra 11’inci gün hafta tatili yapabilecek. İşçinin hak kazandığı hafta tatilinde yaptığı çalışmaların günlük normal çalışma süresi kadarlık kısmı fazla çalışmanın hesabında dikkate alınmayacak. Başka bir ifadeyle, hafta tatilinde çalışan işçi, fazla çalışma yapmış sayılmayacak.



İŞÇİNİN HAFTALIK BİR GÜN İZNİ TEHLİKEDE





Hafta tatili uygulaması konusunda Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Kanunun TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında işveren örgütlerinin temsilcileri inşaat sektöründe de hafta tatilinin turizm sektöründeki gibi düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu savundular.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına inşaat sektörü dışında başka sektörlerden de bu yönde talepler geldiği belirtiliyor.

Kısa süre içinde diğer sektörlerin hafta tatilinin ertelenmesi taleplerinin TBMM gündemine taşınması bekleniyor.







