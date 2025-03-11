Yapılan araştırmaların ardından haftada bir kez diş ipi kullanmanın, felç riskini yüzde 50'ye kadar azaltabileceğini ortaya çıkarken, Amerikan Felç Derneği’nin 2025 Uluslararası Felç Konferansı’nda sunulan bu çalışma, düzenli diş ipi kullanımının hayat kurtarıcı etkilerine dikkat çekti.

Araştırma, haftada en az bir kez diş ipi kullanmanın, beyin kan akışını engelleyen veya düzensiz kalp ritimlerinden kaynaklanan kan pıhtılarının sebep olduğu felç riskini yüzde 44 oranında azalttığını gösterdi. Diş ipi kullanımının pek çok faydası bulunuyor. Taze nefes sağlamak ve çürükleri engellemenin yanı sıra genel sağlık açısından da önemli bir rol oynuyor. Diş uzmanları, diş fırçalama ve gargara kullanımına ek olarak, diş ipi kullanımının ağız sağlığının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekiyor.

Kötü diş sağlığı, felç, kalp hastalıkları, sistemik iltihaplanma ve hatta Alzheimer hastalığı riskini artırabilir. Çalışmanın bulgularına göre, diş ipi kullanımı, kalp damar tıkanıklığı riskini yüzde 44, iskemik inme riskini yüzde 22 ve kalp ritmi bozukluğu riskini yüzde 12 oranında azaltıyor. Diş ipi kullanımı aynı zamanda çürükler ve diş eti hastalıkları gibi sorunların riskini de azaltıyor. Bu faydalar sadece diş ipi kullanımına dayalı olarak elde edilebiliyor ve diş fırçalama ya da düzenli diş hekimi ziyaretlerinden bağımsız olarak önemli etkiler yaratabiliyor.

AĞIZ SAĞLIĞI FELÇ RİSKİNİ AZALTMADA ÇOK ÖNEMLİ

Çalışma, 1987'de başlamış ve toplamda 6.258 katılımcı ile gerçekleştirilmiş. Katılımcıların yaş ortalaması 62 iken, yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor. Araştırma, ağız sağlığına dikkat edilmesinin felç riskini azaltmada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Prisma Health Richland Hastanesi Nöroloji Bölümü Başkanı Dr. Souvik Sen, diş çürüğü ve diş eti hastalıklarının küresel sağlık sorunları haline geldiğini vurgulayarak, diş ipi kullanımının bu sorunları önleyerek felç riskini azalttığını belirtti. Öte yandan diş ipi kullanımının kolay ve düşük maliyetli bir alışkanlık olduğunu ve herkese erişilebilir olduğunu söyledi.

Sağlıklı bir ağız için ipuçları arasında, haftada en az bir kez diş ipi kullanmak, ancak bunu günlük hale getirmek en etkili yöntem olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda dil temizliği de önemlidir çünkü dildeki zararlı bakteriler, ağızdaki bakteri oranını artırabilir ve bağırsak mikrobiyomunu etkileyebilir.