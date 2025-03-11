Yemekler, sadece çocukların gelişiminde değil ayrıca sosyal hayatlarında da etkili olduğu ortaya çıktı. Yeni bir araştırmada, haftada en az iki porsiyon balık tüketen çocuklar daha sosyal paylaşımcı ve arkadaş canlısı oluyor.

Bristol Üniversitesi’nden uzmanlar, omega-3, selenyum ve iyot açısından zengin deniz ürünlerinin çocukların davranışlarında ciddi anlamda etkili ve olumlu olduğunu ortaya koydu.

BALIK YEMEK ÇOCUKLARDA OLUMLU DAVRANIŞLARA YARATIYOR

Araştırmada, 7-9 yaş arasındaki 6.000 çocuk üzerinde yapıldı. Düzenli balık tüketmeyen çocuklarda sosyal becerilerin eksik olduğu ve geri kaldığı gözlemlendi. Haftada 190 gramdan fazla balık tüketen çocukların, hiç balık yemeyenlere kıyasla yüzde 35 ila 43 oranında daha iyi davranışsal gelişim gösterdiği belirlendi.

FAZLA BALIK TÜKETİMİNİN ZARARLARI VAR

Uzmanlar, balık tüketimiyle ilgili ayrıca aileleri de uyarıyor. Bazı uzmanlar haftada en az iki porsiyon balık tüketilmesini önerirken, bazıları ise cıva açısından yüksek olmasından dolayı fazla balık tüketimini riskli bulunuyor.

Dr. Caroline Taylor, bu konuyla alakalı, "Ebeveynler için doğru yolu bulmak zor olabilir, ancak bulgularımız çocukların daha sağlıklı bir sosyal gelişim göstermesi için balık tüketiminin önemli olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu.

Uzmanlar genel olarak çocukların haftada en az 1 porsiyon yağlı balık yenmesini öneriyor. Aşırı balık tüketiminden ise kaçınılması gerektiğini vurguluyorlar.