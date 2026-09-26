Gastroenteroloji uzmanı Joseph Salhab, ameliyat ve kemoterapi süreçlerini tamamlamış III. evre bağırsak kanseri hastalarını kapsayan bir klinik araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Toplam 826 kişinin katıldığı çalışmada, hastaların tedavi sonrası süreçleri beslenme alışkanlıkları doğrultusunda incelendi.

TEKRARLAMA RİSKİ %42 ÖLÜM RİSKİ İSE %57 AZALIYOR

Araştırma verilerine göre, haftada en az iki porsiyon sert kabuklu ağaç yemişi tüketen hastaların sağlık parametreleri, bu gıdaları nadir tüketen gruba kıyasla daha olumlu seyretti.

Elde edilen analizler, düzenli kuruyemiş tüketiminin hastalığın nüksetmediği sağkalım oranını %42, genel sağkalım oranını ise %57 artırdığını ortaya koydu.

ÖNE ÇIKAN KURUYEMİŞ TÜRLERİ

Uzmanlar, söz konusu olumlu etkilerin badem, ceviz, fındık, kaju ve pekan cevizini kapsayan sert kabuklu ağaç yemişlerinde gözlemlendiğini belirtti.

Bu gıdaların sağladığı temel faydalar ve vücuttaki işlevleri şu şekilde sıralandı:

- Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekleyerek faydalı bağırsak bakterilerinin çoğalmasını sağlar.

- Güçlenen bağırsak mikrobiyotası bağışıklık sistemini destekler ve kanser dahil birçok kronik hastalığın tetikleyicisi olan iltihaplanmayı sınırlandırmaya yardımcı olur.

- Yapısında bulunan doymamış yağ asitleri ve antioksidanlar metabolizmayı düzenlerken hücresel düzeyde oksidatif stresi engeller.

- İçerdiği E vitamini, magnezyum ve çinko gibi mineraller tedavi sonrası doku iyileşmesini ve vücudun toparlanmasını destekler.

Uzman Dr. Joseph Salhab, beslenme düzeni değişikliklerinin medikal onkoloji tedavilerinin yerini alamayacağını, ancak tedavi süreçlerini destekleyici kritik bir unsur olduğunu ifade etti.