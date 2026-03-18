Sri Lanka, Orta Doğu’daki gerilimin enerji piyasalarına olası etkilerine karşı tasarruf önlemleri almaya başladı. Hükümet, yakıt tüketimini azaltmak amacıyla kamu kurumlarında çarşamba günlerini tatil ilan etti.

YAKIT TASARRUFU İÇİN HAFTALIK TATİL

Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, üst düzey yetkililerle yapılan acil toplantının ardından aldığı kararı kamuoyuna duyurdu. Dissanayake, belirsizliklerin arttığı bir dönemde en kötü senaryoya hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, bu adımın enerji tasarrufuna katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

BÖLGEDEN ART ARDA TASARRUF ÖNLEMLERİ

Bölgedeki diğer ülkeler de enerji tasarrufuna yönelik adımlar atıyor. Tayland’da klima kullanımını azaltmaya yönelik çağrılar yapılırken, Myanmar’da araçlar dönüşümlü kullanılmaya başlandı. Bangladeş planlı elektrik kesintilerine geçerken, Filipinler bazı kamu çalışanları için uzaktan çalışmayı zorunlu hale getirdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. Buna karşılık İran da bölgede ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelere saldırılar düzenledi.

İranlı yetkililer, saldırılarda aralarında ülke lideri Ali Hamaney’in de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamalara göre ölü sayısı 1348’i aşarken, yaralı sayısı 17 binin üzerine çıktı.