Mobil iletişim araçları modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, bu teknolojilerin insan sağlığı üzerindeki etkileri de bilim dünyasında daha fazla tartışılmaya başladı. Evrim Ağacı’nda yayımlanan ve geniş katılımlı verilerle hazırlanan bir rapor, özellikle uzun süreli cep telefonu görüşmelerinin vücut üzerinde bazı dikkat çekici sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, gün içinde sık sık telefonla konuşan bireylerde bazı fizyolojik değişimlerin ortaya çıkabileceği görüldü. Özellikle kan basıncı seviyelerinde dalgalanmalar dikkat çekerken, bu durumun modern iletişim alışkanlıklarıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından da gündeme getirilen kalp ve damar hastalıkları riski, bu tür çalışmalarla birlikte farklı bir açıdan yeniden ele alınıyor.

HAFTALIK 30 DAKİKA EŞİĞİ ÖNE ÇIKTI

Çalışmanın en dikkat çeken bulgularından biri ise süreyle ilgili. oldu Verilere göre haftalık 30 dakikadan fazla sesli telefon görüşmesi yapan bireylerde hipertansiyon gelişme ihtimali daha yüksek görünüyor.

Makalenin uyarlamasını yapan Hakan Orhan ve editör Damla Şahin Uçar, bu sürenin aşılmasının vücutta stres mekanizmalarını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, uzun ve sık görüşmeler, farkında olunmadan fizyolojik yük oluşturabiliyor.

KORELASYON VAR

Araştırmacılar, elde edilen bulguların doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmadığının altını özellikle çiziyor. Telefonla konuşma süresi ile hipertansiyon arasında bir bağlantı gözlemlense de bu durumun tek başına belirleyici olmadığı ifade ediliyor.

Günlük stres seviyesi, beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni ve çevresel faktörler gibi birçok değişkenin bu tabloyu etkileyebileceği vurgulanıyor.

GENETİK YATKINLIK RİSKİ ARTIYOR

Araştırma, ailesinde hipertansiyon öyküsü bulunan bireylerde riskin daha belirgin hale geldiğini ortaya koyuyor. Genetik yatkınlığı olan kişilerde uzun süreli telefon görüşmelerinin etkisinin daha güçlü hissedildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, teknolojik alışkanlıkların biyolojik risk faktörleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ve tek başına bir unsur üzerinden sonuç çıkarılmasının yanıltıcı olabileceğini ifade ediyor.

Çalışmanın sonuç bölümünde, cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların damar sistemi üzerindeki etkilerinin henüz tam olarak anlaşılmadığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle, daha kapsamlı ve uzun vadeli araştırmaların yapılması gerektiği belirtiliyor.