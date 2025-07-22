Nature Human Behaviour dergisinde yayılanan araştırma Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, İrlanda ve İngiltere'deki 141 şirkette çalışan toplam 2 bin 896 çalışanla yapıldı.

Araştırmadan önce her şirket, üretkenliği koruyacak şekilde iş akışlarını sekiz haftalığına yeniden düzenledi.

Bu süreçte verimsiz toplantılar azaltıldı.

Deney başlamadan iki hafta önce ve altı ay sonra çalışanların zihinsel sağlık ve iş tatminini ölçmek için yeniden anket yapıldı.

Ankete göre haftada dört gün çalışanların verimlilikleri arttı, stres ve tükenmişlik seviyeleri azaldı. Çalışanlar kendini daha iyi hissetmeye başladı.

Dört günlük çalışma sisteminin ilk baştaki etkisinin zamanla azalabileceğini düşünen araştırmacılar 12 ay sonra da veri topladı.

Sonuçlar, çalışanların memnuniyet seviyesinin hâlâ yüksek olduğunu gösterdi.

Araştırmacılardan Wen Fan, "Çalışanlar aynı verimliliği sağlamak için daha hızlı çalıştığında iyi olma halleri kötüleşebilir diye düşündük. Ancak bulduğumuz şey, stres seviyelerinin düştüğü yönünde oldu" dedi.