Polonya Ulusal Beslenme Eğitimi Merkezi, sonbahar aylarında ringa balığı tüketiminin sağlık açısından önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geleneksel olarak bayram ve özel toplantı sofralarında öne çıkan ringa balığının, yüksek besin değerleri nedeniyle günlük beslenme düzenine dahil edilmesi gerektiği belirtildi.

GÜNEŞ IŞIĞININ AZALMASIYLA D VİTAMİNİ İHTİYACI ARTIYOR

Ekim ayından mart ayına kadar olan dönemde güneş ışığının azalmasına bağlı olarak ciltteki D vitamini sentezinin yetersiz kaldığı ifade edildi. Doğal bir D vitamini kaynağı olan ringa balığının, bağışıklık sisteminin desteklenmesine ve kalsiyum-fosfat dengesinin düzenlenmesine katkı sağladığı; ancak tek başına günlük ihtiyacı karşılamada her zaman yeterli olamayabileceği aktarıldı.

ZENGİN BESİN İÇERİĞİ

Ringa balığının öne çıkan diğer besin öğeleri ve işlevleri şu şekilde sıralandı:

Omega-3 Yağ Asitleri (EPA ve DHA): Kalp-damar sağlığını destekler ve kandaki trigliserit seviyesinin dengelenmesine yardımcı olur.

Kaliteli Protein: Dokuların yapımı ve onarımı için gereklidir.

B12 Vitamini: Kırmızı kan hücresi üretimi ve sinir sistemi fonksiyonlarında rol oynar.

İyot ve Selenyum: İyot tiroit hormonu üretimine katkı sağlarken, selenyum hücreleri oksidatif strese karşı korur.

Bu içerik dolayısıyla ürünün, aktif spor yapan bireyler ile yaşlılar için uygun bir besin seçeneği olduğu kaydedildi.

TUZ ORANI KONUSUNDA UYARI YAPILDI

Salamura şeklinde satılan filetoların yüksek miktarda sodyum içerebileceğine dikkat çekilerek, aşırı tuz tüketiminin hipertansiyon riskini artırdığı vurgulandı. Tuz kısıtlaması olan tüketicilerin etiket kontrolü yapmaları tavsiye edildi.

Ağır mayonezli soslar yerine doğal yoğurt, soğan, elma veya taze otların tercih edilmesi; taze ringa balıklarının ise fırında veya buharda pişirilerek tüketilmesi önerildi.

HAFTADA İKİ KEZ BALIK TÜKETİMİ ÖNERİSİ

Beslenme kılavuzlarına göre haftada iki porsiyon balık tüketilmesinin, bu porsiyonlardan en az birinin ringa balığı gibi yağlı balık türlerinden seçilmesinin gerektiği belirtildi. Çeşitlilik sağlamak amacıyla ringa balığına alternatif olarak sardalya, somon ve atlantik uskumrusunun da tercih edilebileceği ifade edildi.