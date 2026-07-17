Altın yatırımcısı nefesini tuttu aylardır altın fiyatlarındaki bir yükseliş bir düşüş hareketlerini izliyor. Uluslararası piyasalarda da yön arayışını sürdüren altında son günlerde düşüş hareketi yaşanıyor. Düğün mevsiminin de açılmasıyla büyük önem arz etmeye başlayan çeyrek altında fiyatlar 10 bin liranın altına geriledi. Düğün sezonunun açıldığı Haziran ayından beri çeyrek altın fiyatı en düşük noktayı görmüş oldu.

Son dönemdeki hareketlerle 9 bin 917 liraya düşen çeyrek altının fiyatı Ocak 2026’nın son günlerinde rekor seviyeye yükselerek 12 bin lirayı aşmıştı. Bugün ise ons altın güne düşüşle başlayarak 4 bin seviyesinin altına indi ve 3.993 dolara kadar geriledi. Ons altındaki geri çekilmeyle birlikte gram altın da 6.049 TL seviyesine kadar düşmüş oldu.



"YENİ BİR YÜKSELİŞ SÜRECİ BAŞLAMAYACAK"

Altın fiyatlarıyla ilgili yeni yorumlarda bulunan Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, kısa vadede altının 3 bin 950-4 bin 200 dolar bandında seyretmesini beklediklerini dile getirdi. Altının yeni bir yükseliş sürecini başlattığını düşünmediklerini dile getiren Hansen, bir konsolidasyon sürecinin içinde olduklarını söyledi.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.766,74

Satış: 9.990,24

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 19.472,44

Satış: 19.980,47

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 40.453,00

Satış: 41.070,00

📊 ANKET Sizce altın fiyatlarında yeniden rekor yükselişler yaşanır mı? 1 / 1 Sizce altın fiyatlarında yeniden rekor yükselişler yaşanır mı? EVET HAYIR YÜKSELİR AMA ZAMANI VAR

İKİ İHTİMAL VAR

Hansen tarafından yayınlanan rapora göre ons altın fiyatlarının 4 bin 200 doların üzerine çıkarak uzun bir süre o bantta seyretmesi, yatırımcıların enerji piyasası şoklarının etkilerini fiyatlamaya başladıklarını gösterecek. Ancak 3 bin 950 doların altına gerilemesi ise yükselen tahvil faizleri, güçlenen dolar ve enflasyon endişelerinin yeniden piyasalar üzerinde belirleyici hale geldiğini gösterecek.