Vatikan, Papa Francis’in hastanede çekilen ilk fotoğrafını Pazar günü yayımladı. Çift taraflı zatürre tedavisi gören 88 yaşındaki Katolik lider, görüntüde haftalar sonra ilk kez solunum cihazı olmadan nefes alıyordu.

Francis, 14 Şubat’ta ciddi bir solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırıldı. O tarihten bu yana kamuoyunun karşısına çıkmadı.

Hastane içindeki bir şapelde, sunağa dönük şekilde otururken görüntülenen Papa'nın Yüzünün bir kısmı görünüyor, sağ eli dizinin üzerinde duruyordu. Hastanede kaldığı süre boyunca takılan oksijen cihazı ise yanında değildi.

Vatikan, fotoğrafın Pazar günü çekildiğini ve papanın o gün şapelde diğer rahiplerle birlikte ayin yönettiğini belirtti.

YIKILMAZ PAPA

Cumartesi günü yapılan açıklamada, papanın kademeli olarak iyileştiği, gece solunum desteğini daha az kullandığı ifade edildi.

Ancak ne zaman taburcu edileceğine dair bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, iyileşme sürecinin yavaş ilerlediğini vurguladı.

Gençliğinde zatürre nedeniyle akciğerinin bir kısmı alınan Francis, solunum yolu enfeksiyonlarına yatkın. Ruhani lider, solunumunu güçlendirmek için fizyoterapi görüyor veh areket kabiliyetini artırmak amacıyla fizik tedavi de alıyor.

Papa Perşembe günü, hastanede görevdeki 12. yılını geride bıraktı.Vatikan, sağlık sorunlarına rağmen görevine devam edeceğini gösteren yeni bir reform sürecini onayladığını duyurdu.