Milyonlarca emeklinin yeni yılda alacağı zamla ilgili beklentiler sürerken, AKP'nin gündeminde enflasyon farkının üzerinde ilave ödeme yapılması bulunuyor. Seyyanen zam veya refah payı adı altında değerlendirilmesi beklenen düzenlemenin ayrıntılarının aralık ayında netleşmesi öngörülüyor.

Sözcü TV Ankara Muhabiri Bala Ateş Irmak'ın aktardığına göre, AKP kaynakları emekliler için yaz aylarından bu yana teknik çalışma yürütüldüğünü belirtti. Bakanlıkların ve kurumların bütçe görüşmelerinin 27 Kasım'da tamamlanmasının ardından emeklilerin durumunun ayrıca ele alınacağı ifade edildi.

AKP kaynakları, özellikle en düşük emekli aylığı alanlar için yalnızca enflasyon oranında yapılacak artışın yetersiz kaldığını vurguluyor. Yaklaşık 18 milyon emeklinin bulunduğu Türkiye'de geçim sıkıntısının dikkate alınarak yeni bir düzenleme üzerinde duruluyor.

65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE DAHA FAZLA ZAM SEÇENEĞİ

Çalışmalarda öne çıkan başlıklardan biri de 65 yaş sınırı oldu. En düşük emekli aylığı alanların önemli bir bölümünün 65 yaş üzerinde bulunması nedeniyle bu gruba yönelik farklı bir artış yapılması değerlendiriliyor.

Bu kapsamda emeklilerin 65 yaşını geçip geçmediğinin yanı sıra çalışıp çalışmadığı da kriterler arasında yer alabilecek. AKP kaynaklarının değerlendirmelerine göre, çalışma hayatında bulunanlarla bulunmayanlar arasında farklı bir uygulama gündeme gelebilir.

PRİM GÜN SAYISI DA ZAM HESABINDA ETKİLİ OLABİLİR

Emekli aylıklarında değerlendirilen bir diğer kriter ise prim gün sayısı. Yüksek prim gününe sahip emeklilere daha fazla artış yapılması seçenekler arasında bulunuyor.

Ancak çalışmaların henüz tamamlanmadığı, düzenlemenin kesin ayrıntılarının aralık ayında ortaya çıkacağı belirtiliyor. Planlanan ilave artışın yalnızca 65 yaş üstündekileri kapsamayacağı, tüm emekliler için enflasyon farkının üzerinde bir düzenleme yapılmasının da gündemde olduğu aktarılıyor.

Öncelikle en düşük emekli aylığının yükseltilmesi, ardından 65 yaş üzerindeki emekliler için farklı bir uygulamanın değerlendirilmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON ÜZERİNDE ZAM BEKLENTİSİ DÜŞÜK

Yeni yılda maaş artışı bekleyen bir diğer kesim ise asgari ücretliler. Ancak AKP kaynaklarından gelen açıklamalar, asgari ücrette enflasyonun üzerinde yüksek bir artış beklentisinin bulunmadığına işaret ediyor.

Bala Ateş Irmak'ın aktardığına göre, AKP kurmayları asgari ücret belirlenirken istihdam ve işveren üzerindeki maliyetlerin dikkate alınacağını belirtiyor. İşçi ve işveren tarafıyla ayrı ayrı görüşmeler yapılacağı ifade ediliyor.

Bazı sektörlerde üretim ve istihdamın yurt dışına kaydığına dikkat çeken kaynaklar, ücret artışında işverenin maliyetleriyle istihdam arasındaki dengenin gözetileceğini vurguluyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK VE BAĞ-KUR İÇİN DÜZENLEME BEKLENMİYOR

Emeklilik sistemine ilişkin beklentiler arasında yer alan kademeli emeklilik konusunda ise yeni bir düzenleme planlanmadığı belirtiliyor.

Haftalardır kademeli emeklilik düzenlemesi için müjde bekleyen milyonlarca kişiye AKP'den kötü haber geldi. EYT'yi bir gün farkla kaçıranların umutla beklediği kademeli emeklilik için yeni bir düzenlemenin gündemde olmadığı belirtildi.

Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi beklentisi için de düzenleme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.