Sabah’tan Merve Yurtyapan’ın haberine göre 3,1 milyar dolarlık servetin sahibi Rus oligark Alexander Lebedev’in eski sevgilisi Lena Perminova, 40’ıncı yaş gününü Bodrum’da kutladı. Lebedev ile ilişkisinden dört çocuğu bulunan Rus model, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte haftalık 21 milyon TL’ye kiraladığı teknede tatil yaptı.
40’INCI YAŞINI BODRUM’DA KUTLADI
Sosyal medyada 2,5 milyon takipçisi bulunan Lena Perminova, 40’ıncı yaş gününe ait kareleri takipçileriyle paylaştı. Gün boyunca arkadaşlarıyla vakit geçiren model, çocuklarıyla da su sporları yaptı.
Oğluyla birlikte sörf yapan Perminova, akşam saatlerinde ise lüks mekanlarda eğlendi. Ünlü model, doğum günü tatili için “Benim için unutulmaz bir doğum günü oldu” ifadelerini kullandı.
TEKNENİN HAFTALIK KİRASI 21 MİLYON TL
Perminova’nın Bodrum tatili için tercih ettiği süper lüks teknenin haftalık kirasının 432 bin dolar, yaklaşık 21 milyon TL olduğu belirtildi.
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57 metre uzunluğundaki teknede 14 mürettebat ve 12 misafir konaklayabiliyor. Yatta 6 kabinin yanı sıra bir VIP oda, spor salonu, spa alanı ve sauna bulunuyor.
YATTA YOK YOK
İtalyan mermerleri, kristal camları ve ipek halılarıyla döşenen teknenin en üst katında jakuzi, güneşlenme ve eğlence alanları yer alıyor.
Teknenin alt katında ise klimalı dinlenme alanının yanı sıra sualtı ışıklarıyla donatılmış bir dans pisti bulunuyor. Yatta ayrıca elektrikli sörf tahtası ve 3 jet ski de yer alıyor.
40. YAŞ GÜNÜNE ÖZEL KUTLAMA
Ünlü model doğum gününden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
ALEXANDER LEBEDEV İLE İLİŞKİSİNİ GEÇEN YIL BİTİRMİŞTİ
Lena Perminova, eski KGB ajanı olarak tanınan Rus oligark Alexander Lebedev ile uzun yıllar süren ilişkisini geçen yıl sonlandırma kararı almıştı. Dört çocuğunun annesi olan Perminova, ayrılığın ardından 40’ıncı yaşını Bodrum’da kutladı.
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