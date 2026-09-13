Sabah’tan Merve Yurtyapan’ın haberine göre 3,1 milyar dolarlık servetin sahibi Rus oligark Alexander Lebedev’in eski sevgilisi Lena Perminova, 40’ıncı yaş gününü Bodrum’da kutladı. Lebedev ile ilişkisinden dört çocuğu bulunan Rus model, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte haftalık 21 milyon TL’ye kiraladığı teknede tatil yaptı.