Sunucu ve oyuncu Seray Sever, eşi Eray Sünbül ve ikiz kızları Alya ile Sofia ile birlikte objektiflere yansıdı. Bodrum'da yaşayan, projeleri için İstanbul'a gidip gelen Sever, yoğun çalışma temposunu anlattı. Ailesiyle yemek yedikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, haftanın büyük bölümünü uçak yolculuklarında geçirdiğini söyledi.

"HAFTANIN DÖRT GÜNÜ HAVADAYIM"

Bodrum ile İstanbul arasında mekik dokuyan Seray Sever, ikiz kızlarının büyümesiyle birlikte çalışma temposunu da sürdürdüğünü belirtti. Ünlü sunucu, "İkizler büyüdü. Çekimler için Bodrum'dan İstanbul'a gidip geliyorum. Haftanın dört günü havadayım. Bugün ailemle birlikte geldik" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte görüntülenen Sever'in neşeli halleri dikkat çekti.

2018'DE EVLENDİ, 2022'DE İKİZ ANNESİ OLDU

Seray Sever, 2018 yılında dört yıl birliktelik yaşadığı Eray Sünbül ile evlendi. Kendisiyle arasında 10 yaş bulunan Sünbül ile mutlu evliliğini sürdüren Sever, Nisan 2022'de ikiz kızları Alya ve Sofia'yı dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı.

İKİZLERİ İÇİN BAHÇEYE MİNİ HAVUZ KURMUŞTU

Bodrum'da ailesiyle birlikte yaşayan Seray Sever, kızlarıyla geçirdiği zamanları zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor. Yaz aylarında ikizleri için evinin bahçesine mini havuz kuran ünlü sunucu, çocuklarıyla eğlenceli anlarını takipçilerine göstermişti.

Ailesiyle tekne tatiline de çıkan Sever'in, kızlarıyla paylaştığı doğal ve samimi kareler sosyal medyada ilgi görmüştü.