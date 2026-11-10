Haftalık dizi karnesinde 2-8 Kasım haftasında yayınlanan 18 yeni bölüm değerlendirildi. TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirvedeki yerini korurken listenin alt sıralarında final yapan ve final kararı alınan diziler dikkat çekti. Yeni başlayacak Karakuyu ve Susuz Yaz'ın da reyting yarışına katılmasıyla sıralamanın değişip değişmeyeceği merak ediliyor.

SEVDAM KARADENİZ FİNAL BÖLÜMÜYLE LİSTENİN SON SIRASINDA KALDI

NOW'un Trabzon ve Maçka'da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz, Erdem Adilce ile Meltem Akçöl'ü Kuzey ve Zeyşan karakterleriyle buluşturarak 12 Ekim'de ekrana gelmişti. İlk bölümünden sonra beklenen izleyici ilgisini yakalayamayan yapım için dördüncü bölümde final kararı alınmıştı.

2 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan final bölümüyle Sevdam Karadeniz, haftanın en düşük reytingli dizisi oldu. Dizi Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında son sırada yer alarak ekran yolculuğunu noktaladı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI İÇİN DE FİNAL KARARI ÇIKTI

Haftanın dikkat çeken gelişmelerinden biri de NOW'ın Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle ilgili final kararı oldu. Yapım, 2-8 Kasım haftasında yeni bölümüyle ekrana gelen dizilerin Total sıralamasında alt sıralarda yer aldı. Böylece haftanın düşük reytingli yapımları arasına bir de final kararı alınan dizi eklendi.

ÜÇ DİZİNİN GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Final yapan Sevdam Karadeniz ve hakkında final kararı alınan Halef'in ardından gözler listenin alt sıralarında yer alan diğer yapımlara çevrildi. Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı, TRT 1'in Evlilik Güzeldir'i ve Star TV'nin Başkalarının Hayatı, Total sıralamasında alt sıralarda yer aldı.

Muhtemel Aşk, 5 Kasım'da yayınlanan 20. bölümüyle Show TV'nin en düşük reytingli dizisi oldu. Dizinin resmi sosyal medya hesabı daha önce ekran yolculuğunun devam ettiğini duyurarak final iddialarını yalanlamıştı. Ancak yapımın geleceğiyle ilgili soru işaretleri sürüyor. Suzan Poyraz karakterine hayat veren Selen Domaç'ın da Birsen Altuntaş'ın haberine göre 22. bölümde kadroya veda etmesi bekleniyor.

TRT 1'in Evlilik Güzeldir dizisi de kanalın en düşük reytingli yapımları arasında yer aldı. Fikret Kuşkan'ın başrolünde olduğu dizi için gündeme gelen final iddialarına gazeteci Birsen Altuntaş, “Final durumu yok, devam ediyor şu an” yanıtını vermişti. Kanaldan ise konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemişti.

Star TV'nin Başkalarının Hayatı da haftanın düşük reytingli dizileri arasında yer aldı. Bu üç yapımın geleceğiyle ilgili yeni gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu.

18 DİZİNİN KAÇI 5 REYTİNG BARAJINI GEÇTİ?

Hafta boyunca yeni bölümleriyle ekrana gelen 18 dizinin 10'u Total, 5'i AB ve 8'i ABC1 kategorisinde 5 reyting barajını aştı. Televizyon dünyasında bir dizinin ayakta kalabilmesi için sıkça dile getirilen 5 reyting seviyesi, bu karşılaştırmada ortak ölçüt olarak kullanılıyor.

Ancak bu sınır, bir dizinin devam edip etmeyeceğini belirleyen kesin bir ölçü değil. Yapım maliyetleri, reklam anlaşmaları, yurt dışı satışları ve kanalın yayın stratejisi de dizilerin ekran yolculuğunu doğrudan etkiliyor.

KARAKUYU VE SUSUZ YAZ REYTİNG YARIŞINA KATILIYOR

Önümüzdeki günlerde başlayacak yeni diziler de sıralamayı değiştirebilir. Karakuyu'nun perşembe günü ekrana gelmesi beklenirken Susuz Yaz'ın hangi gün yayınlanacağı henüz netleşmedi. Yeni yapımların reyting yarışında nasıl bir sonuç elde edeceği ve özellikle alt sıralardaki dizilerin yerini etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Karakuyu ve Susuz Yaz'ın ekrana gelmesiyle rekabetin daha da kızışması bekleniyor. Yeni dizilerin güçlü bir başlangıç yapması halinde haftanın düşük reytingli yapımları arasındaki sıralama değişebilir; önümüzdeki haftalarda yeni final haberlerinin gelip gelmeyeceği de yakından takip edilecek.



Televizyoncu Adam adlı sayfanın sosyal medyadan paylaştığı listede geçen haftanın en az izlenen dizileri Halef, Başkalarının Hayatı, Evlilik Güzeldir, Muhtemel Aşk ve Sevdam Karadeniz oldu.



