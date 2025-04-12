Haftalık ekonomi raporu belli oldu. Altın, döviz ve borsada hareketli günler yaşanırken, yatırımcısına en çok kazandıran araç yine altın oldu. Özellikle gram ve çeyrek altındaki sert yükseliş dikkat çekti.

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.050,56 puanı ve en yüksek 9.581,24 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,01 üstünde 9.380,95 puandan tamamladı.

KÜLÇE ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,45 artışla 3 bin 960 liraya çıktı.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,36 yükselişle 26 bin 782 liraya çıktı.

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 6 bin 235 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 6,38 artarak 6 bin 633 liraya yükseldi.

DOLAR

Bu hafta ABD doları yüzde 0,12 artarak 38,0610 liraya yükseldi.

EURO

Euro ise yüzde 3,31 artışla 43,2580 liraya çıktı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,34, emeklilik fonları yüzde 0,37 değer kaybetti.

PARA PİYASASI FONLARI

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,77 ile "para piyasası" fonları oldu.