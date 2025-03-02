Küresel piyasalar bir haftayı geride bırakmaya doğru hazırlanıyor. Trump'ın tarifleriyle piyasalarda hareketlilik yaşanırken, yurt içinde büyüme rakamları ekonomi yönetiminin beklentileri altında kaldı.

TRUMP'IN TARİFLELERİ 4 MART'TA YÜRÜRÜLÜKTE

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada’ya yönelik gümrük tarifelerinin 4 Mart’ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

REZERVLER GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde düşüş yaşandı. Rezervler, 21 Şubat haftasında 170 milyar dolar seviyesine kadar gerileme yaşadı.

EKONOMİ YÖNETİMİMİN BEKLENTİSİ ALTINDA BÜYÜME

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024'ÜN son çeyreğine yönelik dönemsel gayri safi hasıla verilerine göre Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3,2 büyüdü. Bu büyüme orta vadeli büyüme hedefinin altında kaldı.

TL MEVDUAT FAİZİ BİR YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 21 Şubat haftasında 21 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 163 milyar 236 milyon 35 bin lira artarken lira mevduat faizi yüzde 51,8'le bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

TÜRK-İŞ GIDA ENFLASYONU 5,39 OLDU

Türk-İş'in şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçları kapsamında Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarında bir önceki aya göre yüzde 5,39'luk artış yaşandı.