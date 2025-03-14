UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla çeyrek final biletini kaptıran Fenerbahçe için oldukça ilginç bir hikayenin kıyısından dönüldü.
Seri penaltı atışlarında ilk penaltıyı Tadic'in kaçırmasından sonra skor eşitleme fırsatı tanıdık bir ismin atışı kaçırması ile ayağımıza geldi.
Rangers forması giyen Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi takımının 3. penaltısını atmak için topun başına geldiğinde İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi.
ÇOK BAŞKA BİR HİKAYE YAZILACAKTI!
Oyuna sonradan giren ve etkili olamayan Ianis Hagi'nin penaltıyı da kaçırması bambaşka bir hikaye yazılmasına neden olacaktı çünkü Fenerbahçe devamında skor eşitleme fırsatı yakalamıştı. Belki de Hagi'nin kaçırdığı o penaltı turun kapısını F.Bahçe'ye aralayacaktı ama Fred ve Mert Hakan ile üst üste iki fırsatı daha harcayınca çeyrek finale Rangers uzandı.
Gheorghe Hagi'nin Galatasaray forması giydiği dönemde İstanbul'da doğan oğlu Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye karşı penaltıyı kaçıran isim olması kaderin cilvesi olarak yorumlansa da sosyal medyada geceye damga vuran olayların başında geldi.
Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar Ianis Hagi'nin penaltı kaçırmasını ti'ye alarak ilginç yorumlarda bulundular. İşte Ianis Hagi için yapılan bazı yorumlar;
''Hagi'nin oğlanın penaltı kaçırmasını da unuttuk sanmayın... DNA testi istemek lazım Hagi'nin oğlu olamaz bu!
Hagi'nin oğlu ne kadar kötü oynadı ya? Ruh gibi gezdi sahada, bir de gitti penaltı kaçırdı.
Ben Hagi'nin oğlu olsam antrenman yerine babamın videolarını izleyip çıkarım maçlara
O değilde Hagi'nin oğlu bile kıyak geçti, biz Galatasaray'ın efsanesinin oğlundan iyilik beklemeyiz deyip Komutan penaltıyı taca vurdu ne gururlu camia ama :))
Ghorge Hagi'nin oğlu İannis Hagi hiç babasından gen bulaşmamış,buna futbolcu demeye bin şahit ister ama Babasının Hatırı var.
Hagi'nin bu kadar berbat top oynayan bir oğlu olması çok acı. Daha penaltıya geldiğini gördüğüm an kaçıracağını biliyordum. La Liga'da her penaltıyı kaleciye nişanlıyordu.
Yalnız bizi Allah kurtarmış Hagi nın üvey oğlundan (öz oğlu olma şansı yok) bir ara ne pr yapılıyordu bu ayaksız için.
Bu arada Hagi’nin oğlu futbolcu falan değil git babanın servetini ye kendini ne yoruyorsun.
GS efsanesi Hagi'nin oğlu ikram etti bir başka vasiyeti olan GS'lının oğlu da olmaz sizde kalsın dedi.
Hagi’nin oğlu Ianis Hagi penaltıyı kaçırmayıp Fener'i eleseydi çok travmatik bir maç olacaktı.''