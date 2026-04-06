Türkiye'de de yakından tanınan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı. Hastanede yaşam savaşı veren 80 yaşındaki teknik adam için gelen haberler ise pek umut verici değil...

Öte yandan Rumen futbolu için hayat devam ediyor. Rumen basınından Fanatik'in haberine göre Romanya Milli Takımı için Gheorghe Hagi ile anlaşmaya varıldı. Hagi'nin Lucescu ile aynı maaşı alacağı; yani aylık 27.000 euro, yıllık brüt olarak 324 bin euro alacağı yazıldı.

AVRUPA VE DÜNYA KUPASI PRİMLERİ

Hagi'nin sözleşmesinde ayrıca iki performans primi yer alacağı da ifade edildi. Bu primlerin; Romanya'nın Euro 2028'e katılması halinde Hagi'ye 300 bin euro verilmesi ve 2030 Dünya Kupası'na katılması halinde 500 bin euro olduğu belirtildi.