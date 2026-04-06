Terör örgütü paçavraları taşıyan yüzlerce kişi, hiçbir engel ve müdahale ile karşılaşmadan Öcalan’ın Şanlıurfa Ömerli’deki evine gitti. Terörist başının doğum gününü kutlayanlar, İmralı’da ömür boyu hapis cezasını çeken Öcalan için ‘özgürlük’ istedi. Buradaki konuşmacılardan birisi de 1991 yılında İstanbul’da Çetinkaya mağazasına düzenlenen ve 1’i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden Çetin Arkaş’tı.

“APOCULAR SAVAŞIRKEN CESURDU”

İktidarın başlattığı açılım sürecinden de cesaret alan Arkaş, konuşması sırasında haddini aşan ifadeler kullandı:

“Apocular savaşırken cesurdu, barışırken de cesur olacak. Herkes ona göre dönemin politikasını ayarlasın. Biz savaşırken cesurduk, barışırken de cesur olacağız. Dilimizi, üslubumuzu ona göre ayarlayacağız.”

İlçe merkezinden Apo sloganlarıyla yürüyen yüzlerce kişi ne bir barikatla ne de bir müdahale ile karşılaştı. Bu gösteride, en ufak bir toplumsal muhalefeti bastırmak için seferber olan güvenlik güçleri ortalıkta görünmedi.