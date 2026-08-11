Bundan 30 yıl önce, 8 Ağustos 1996’da Güney Kıbrıs’ta ara bölgeye giren bir Rum genci Türk Bayrağı’nı indirmek istedi. Dönemin Korgeneral Hasan Kundakçı, “Bayrak inmez, indirtmem” diyerek vur emri verdi. Vurulan Rum genci Solomos Solomu için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bir anma töreni düzenledi.

13 TUTUKLAMA KARARI

Törene katılan Rum lideri Nikos Hristodulidis olayla ilgili yıllardır araştırma yaptıklarını ve 18 Türk hakkında arama ve tutuklama emri çıkardıklarını söyledi. KKTC yetkilileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğu bildirilen 18 kişiden 5’i hakkında İnterpol aracılığıyla uluslararası arama emri “Kırmızı Bülten” hazırlandığı, 13’ü için Rum mahkemelerinden gıyabi tutuklama kararı alındığı açıklandı. 13 kişi için de kırmızı bülten çıkarılması amacıyla İnterpol’e başvurulacağı bildirildi.

Olayda Türk bayrağı indirilse sınırda bekleyen 8 bin Rum Türk tarafına geçip eylem yapacaktı.

KUNDAKÇI NE DEDİ?

Rumlar, Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı “Tamburalı Paşa” Kundakçı hakkında kırmızı bülten çıkarmış ve Kundakçı 2023’teki vefatına kadar yurt dışına çıkamamıştı. Bayrağa uzanan ellere geçit vermediği ve tamburalı otomatik tüfek taşıdığı için Tamburalı Paşa lakabı ile anılan Kundakçı, “Bayrağımızın indirilmesine izin veremezdim, vermedim, bayrak namustur” demişti.

TÖRENE ŞORTLA GİTTİ

Rum lideri Nikos Hristodulidis himayesinde düzenlenen anma törenine, Avrupa Birliği Parlamentosu Rum Milletvekili Fidias Panayotu’nun beyaz şortuyla katılması da Güney Kıbrıs’ta büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Fidias’ın kıyafetini “Saygısızlık” olarak nitelendirdi.