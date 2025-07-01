MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan ‘çözüm süreci’yle ilgili soru işaretleri hala giderilmedi. İmralı’da ömür boyu hapis cezasını çeken Öcalan’ın çağrısı sonrası silah bırakacağını söyleyen terör örgütü PKK’nın ise bunu şova dönüştürme peşinde olduğu ortaya çıktı. Rudaw’ın haberine göre; PKK’nın ‘birkaç gün içinde silah bırakacağı’ açıklandı.

ADRES: SÜLEYMANİYE

Silah bırakmak için tarih olarak 3 ile 10 Temmuz arasında bir güne işaret edildi. “20-30 kişiden oluşan terörist grubunun Irak Süleymaniye’de medya mensuplarının da katılımıyla düzenlenecek bir törenle silahlarını bırakacağı” belirtildi. Teröristler, bunun ‘güven ve iyi niyet göstergesi’ olduğunu savundu. PKK’lı hainlerin ‘törenden sonra silahsız olarak’ geldiklerine inlerine döneceği ifade edildi. Terör örgütü inleri için ‘üs’ ifadesi kullanıldı.

TEMELLİ DOĞRULADI

İddialar DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli’ye soruldu. Temelli, “Bu gelişmelerin önümüzdeki hafta olma olasılığı var gibi gözüküyor. Buradaki soru şu; Biz ne yapacağız? Biz buna odaklanalım diye komisyon çalışmasını önemsiyoruz” dedi. Temelli, siyasi partilerle görüşme ve İmralı’ya gitme planları olduğunu da söyledi. PKK, 5-7 Mayıs arasında kongre yapmış ve silah bırakma kararını duyurmuştu.

Habur’da neler yaşanmıştı?

AKP iktidarı ilk açılım sürecini 2009’da başlattı. Teröristbaşı Öcalan’ın çağrısı üzerine Kandil ve Mahmur Kampı’dan gelen 34 terörist Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Teröristler için sınır kapısına mahkeme kuruldu. Hainler sınırda serbest bırakıldı. Terörist kıyafetleri giyen PKK’lılar daha sonra Diyarbakır’a gitti. Davul zurnayla, halaylarla karşılandı.