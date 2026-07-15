FETÖ darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016’da Türkiye uçurumun kenarından döndü. Aralarından çok sayıda generalin de yer aldığı askerler, darbe girişiminde bulundu. FETÖ kalkışmasını millet sokaklara dökülerek ve tankların üzerine çıkarak durdurdu.

15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen hain darbe girişimi, Türk milletinin direnişiyle bertaraf edildi. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ancak o karanlık gecede yaşananlar hafızalardaki tazeliğini koruyor.

33 BİN KİŞİ ARANIYOR

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde doğal afet ve uçak kazaları dışında bir gecede en çok insanı hainlerin darbe girişiminde kaybettik. Boğaziçi Köprüsü’nü kapayan darbeci askerler vatandaşların üzerine tankla ateş açtı. Belki de bir yıla sığacak olağanüstü olayların hepsi bir gecede yaşandı.

253 kişinin şehit olduğu bu kara günde Şehit Ömer Halisdemir’in yazdığı gibi onlarca kahramanlık öyküsü ortaya çıktı ve darbe girişimi durduruldu. Vatandaşların tankların önünde dimdik durduğu ve birçok kahramanlık hikayesi yazıldı.

Aradan geçen 10 yılda 720 bin kişi hakkında adli işlem yapıldı. Halen cezaevinde 10 bin kişi var. 33 bin 827 kişi ise aranıyor. Darbe girişimi ile ilgili şimdiye kadar 720 bin 338 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 373 bin 594 kişi için takipsizlik kararı verilirken, 124 bin 743 kişi ise beraat etti. Halen cezaevinde 10 bin 485 kişi bulunuyor, hakkında yakalama kararı bulunan 33 bin 827 kişi var.

RESMİ TATİL OLDU

15 Temmuz günü, “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” adıyla resmi tatil ilan edildi. Başta Boğaziçi Köprüsü olmak üzere birçok yere 15 Temmuz isimleri verildi. Meclis’te darbe gecesi bombaların hedefi olan bölümde tadilat yapılmadı ve TBMM’yi ziyarete gelenlere o bölüm ayrıca gösteriliyor. Canını hiçe sayarak demokrasiye sahip çıktığı, darbe girişimine kahramanca direnen milletimizi ve şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz.

Darbe bildirisini TRT’de okuttular

Darbeci hainler 15 Temmuz gecesi televizyonları da hedef aldı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndan 124 üniformalı darbeci, Ankara Oran’daki TRT’ye girdi. Darbeciler önce reji odasına girerek, “IŞİD terör örgütü mensubu 4 kişi TRT personeli içine sızdı, eylem yapacaklar, sizin güvenliğinizi sağlamaya geldik” diyerek çalışanları kelepçeleyip odalara kilitledi. Ardından o gece nöbetçi olan TRT Spikeri Tijen Karaş’ı silah zoruyla masaya oturtan darbeciler sözde darbe bildirisini zorla okuttu.

Direnişin sembolü Halisdemir

Ömer Halisdemir, darbe girişimin seyrini değiştirdi ve darbeye karşı direnişin sembolü oldu. Darbe gecesi Özel Kuvvetler Birinci Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek için tam teçhizatlı askerlerle birlikte Diyarbakır’dan Ankara’ya uçtu.

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, bu bilgiyi alınca, Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’i aradı ve “Semih Terzi oraya geldiğinde öldür” talimatını verdi. Bu talimat üzerine Özel Kuvvetler karargahının girişine konuşlanan Halisdemir, Terzi’yi kafasından vurdu. Halisdemir, Terzi’nin yanındaki askerler tarafından 30 kurşunla vurularak şehit edildi.

Köprüdeki darbeciler 8 saatte püskürtüldü

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kontrol altına almak isteyen askerler tanklar eşliğinde trafiği kapattı. Vatandaşların üzerine silah ve topla ateş eden askerler 8 saat 23 dakika sonra teslim oldu. Köprüde 2’si polis 34 kişi şehit oldu.

Fetö’cüler kahramanları hedef aldı

FETÖ’cülerin darbe günü hedeflerinden birisi de Polis Özel Harekat Başkanlığı, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü oldu.

FETÖ’cü hainler, kendilerine en ağır karşılığın geleceği bu birimleri bombaladılar. F-16’larla yapılan saldırılar sonucu 48 kahraman şehit oldu ama emniyet teşkilatı düşmedi, hainlere en ağır karşılığı verdi.

Kışla önlerinde demokrasi nöbeti

Terör örgütünün 15 Temmuz gecesi yaptığı darbe girişiminde tankların ve askeri araçların kışlalardan çıkmasını önlemek amacıyla belediyeler ve vatandaşlar önlem aldı. Askeri kışla ve birliklerin girişleri iş makinesi, kamyon ve tankerlerle kapatıldı. Darbe girişiminin önlenmesi ve darbeci askerlerin gözaltına alınmasının ardından kışlaların önündeki demokrasi nöbeti de sona erdi.

Gözleri döndü, halkı ve araçları ezdiler

15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında İstanbul Esenler’de yaşananlar hain darbecilerin gözlerinin ne kadar döndüğünü bir kez daha ortaya çıkardı. Darbe girişimini Türk bayraklarıyla protesto eden vatandaşlar yürüyüş yaparken, araçlarında bulunan vatandaşlar da kornalarla yaşananları protesto etti. Bu sırada TEM Otoyolu Esenler mevkiinde tankla hızla ilerleyen darbeciler vatandaşların ve araçların üzerinden geçti. Çok sayıda vatandaş yaralanırken, araçlar da kağıt gibi ezildi.

Vatandaşlar havaalanına koştu

15 Temmuz darbe girişiminde en kritik noktalardan biri de İstanbul Atatürk Havalimanı oldu. Darbeciler zırhlı araçlarla havaalanını ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla vatandaşlar havaalanına koştu. Halk aprona geçince ateş açtılar. İki kişi ölürken, onlarca kişi yaralandı. Direniş sonuç verdi havaalanında kontrol sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ailesiyle Marmaris’ten ayrıldığı ATA uçağıyla havalimanına indi, “Türkiye, bu darbe girişimini akamete uğratmıştır” dedi.

FETÖ’YÜ DEŞİFRE EDEN MİT KRONOLOJİSİ

İhanetin takvimi

MİT, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hazırlık sürecini ve toplantı trafiğini paylaştı. FETÖ’cüler darbe kararının 1 Kasım 2015’teki genel seçimlerin ardından almış.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ’nün gerçekleştirdiği, üzerinden 10 yıl geçen 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci paylaştı. MİT’in paylaştığı bilgilere göre, FETÖ, bürokrasideki varlığına güvenerek siyasete girip ülke yönetiminde kalıcı olmayı hedefledi. Ancak örgüt, siyasete nüfuz etme çalışmalarının istediği sonucu vermediğini 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde görünce bir sonraki planını devreye soktu ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen darbe kararını bu süreçte aldı.

B PLANI DEVREDE

Genel seçimlerde bürokraside kurduğu gücün etki etmediğini gören FETÖ, B planını devreye sokarak, örgüt elebaşının talimatı ile darbe hazırlıklarına başladı. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz’ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler de defalarca Pensilvanya’daki çiftliğe giderek, darbe toplantılarına katıldı. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya’da tespit edilebilen üst düzeyde 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi.

İLK TOPLANTI 2015’TE

İlk toplantı 14-15 Kasım 2015’te Pensilvanya’da yapıldı. Adil Öksüz’ün ABD ziyareti sonrası, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytuluner’den oluşan cunta heyeti kuruldu. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti. Hemen akabinde Adil Öksüz ve Kemal Batmaz toplantı raporunu aktarmak için Pensilvanya’ya gitti.

ASKERLERLE TOPLANTILAR

Toplantı hareketliliği 2016’nın Ocak ile Mart ayları arasında devam etti. 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde Ankara’da rütbeli askerlerle seri toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantıların raporları da yine Pensilvanya’ya gidilerek iletildi. Hain darbe girişimine giden yolda darbe ekibinin FETÖ üyeleri ile yaptığı toplantılar hız kesmeden devam etti. FETÖ üyesi askerlerle gerçekleştirilen darbe planlaması için yapılan toplantılar 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran’da Ankara’da devam etti. 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç Pensilvanya’ya uçtu. Son kritik talimatları alarak Türkiye’ye döndüler.

ANKARA’DA SON RÖTUŞLAR

Adil Öksüz’ün başkanlığında Ankara’da dört gün üst üste rütbeli askerlerle toplantılar yapıldı. 6-7-8-9 Temmuz 2016 da gerçekleştirilen dört günlük toplantıda 15 Temmuz’da atılacak her adım belirlendi. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz’da örgüt elebaşı Gülen’i son kez görmek için Pensilvanya’ya gitti. Örgütün karargahı olan çiftlikte darbe hazırlıkları için son değerlendirme toplantısı yapıldı ve son talimatlar alındı. Darbe girişimindeki kritik iki isim vakit kaybetmeden İstanbul’a döndü.

Ankara ve İstanbul’da FETÖ içindeki eş zamanlı hareketlilik 12-15 Temmuz 2016’da da devam etti. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi’nde darbeci subaylarla son koordinasyon toplantıları yapıldı. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu’ndaydı. 14 Temmuz’da darbenin kilit sivil isimleri Ankara’ya geçti ve 15 Temmuz için tüm hazırlıklar tamamlandı.

On yıl geçti ama siyasi ayak hâlâ ortada yok

FETÖ darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ kalkışmasını millet sokaklara inerek ve tankların üzerine çıkarak durdurdu. 253 şehit verildi.

Aradan geçen 10 yılda 720 bin kişi hakkında adli işlem yapıldı. Halen cezaevinde 10 bin kişi var. 33 bin 827 kişi ise aranıyor. FETÖ’nün ‘siyasi ayağı’ ise hâlâ ortada yok. Örgütün kilit ismi Adil Öksüz de bulunamadı.

HAZIRLANAN RAPOR HÜKÜMSÜZ

Meclis’te 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu kuruldu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan’ın komisyona gelerek ifade vermemesi tartışmalara neden oldu. Komisyon raporunu hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sundu ancak 24 Haziran 2018’de seçime gidildiği için rapor Genel Kurul’da görüşülemedi. Böylece hukuken ‘hükümsüz’ kaldı. 1118 sayfalık raporun Meclis’te kayıtları var ancak resmi olarak yayınlanmadı.

FETÖ ÖNERGESİNE CUMHUR’DAN RET

Darbe girişiminden sonra uzun yıllar ‘siyasi ayak’ tartışması yapıldı. İktidar ve muhalefet partileri birbirlerini “FETÖ’cü” olmakla suçladı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, “FETÖ’nün siyasi ayağı var mıdır? Vardır” dedi. Muhalefet partileri “FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması” için önerge verdi ancak AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Darbe girişiminden sonra Türkiye, uzun yıllar ABD’de yaşayan Fetullah Gülen’in iadesini istedi. Ancak ABD Fetullah Gülen’i vermedi. Türk demokrasisini hedef alan darbe girişiminin baş planlayıcısı terör örgütü elebaşı Gülen, ABD’de 20 Ekim 2024’te öldü.

Özel: Herkesi darbeye direnmeye çağırdık

Hain darbe girişimi sırasında iktidarıyla muhalefetiyle milletvekilleri demokrasiyi korumak için Meclis’e koştu.

HERKESİ ARADI

Milletvekilleri, ilk kez bombalanan Meclis’te milli iradeyi korudu. O gece demokrasiye sahip çıkanlardan birisi de CHP lideri Özgür Özel olmuştu. O dönem nöbetçi grup başkanvekili olarak Ankara’da olduğunu söyleyen Özel, “Hedef demokrasiyi askıya almaktı ve burada mutlaka Meclisi fesh edeceklerdir. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı, AKP ve MHP ve HDP’den meclis başkan vekillerini, grup başkan vekillerini arayıp Meclisi açma fikrini belirttim. Sonra İsmail Bey’den haber geldi. Meclisi açmaya gidiyoruz diye. Biz de arabalarımıza binerek gittik” dedi.

Özgür Özel, şunları ifade etti: “Darbeler doğası gereği hükümete yapılır ama herkes muhalefete bakar. Biz Meclis’ten herkesi darbeye direnmeye çağırdık. Bülent Tezcan CNN’e bağlandı, ‘Milletimizi tankların karşısına durmaya davet ediyorum’ dedi.”

Balonlar şehitler için havalandı

Kapadokya’da sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı. Nevşehir Valiliği tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, sıcak hava balonlarına Türk bayrakları ile şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı afişler asıldı.

İzmir’de motosikletliler 15 Temmuz’u unutmadı

İzmir’de 15 Temmuz şehitleri anısına motosiklet ve bisiklet turu düzenlendi. İzmir Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlik için Anatolian Soldiers ve İzmir Osmanlı Motosiklet Derneği’nden motosikletliler Karantina Meydanı’nda bir araya geldi. Kentte Türk bayraklarıyla tur atan motosikletliler, 15 Temmuz şehitlerini andı.

Ömer Halisdemir için pedal çeviriyorlar

Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen “Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu” kapsamında İstanbul’dan yola çıkan sporcular, Aksaray’a ulaştı. 35 profesyonel bisiklet sporcusu, 1056 kilometrelik anlamlı yolculuk boyunca şehitliklerden aldıkları toprağı bugün şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrine bırakacak.

15 Temmuz şehitleri unutulmadı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar unutulmadı, göz yaşlarıyla anıldı. Şehitlerin mezarları başında dualar okundu. Demokrasiye sahip çıkmak için canlarını hiçe sayan şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz

İSTANBUL’da 15 Temmuz 2016’da darbecilerin kontrolündeki tankı durdurmak isteyen Onur Kılıç (23), keskin nişancı ateşiyle şehit oldu. Acı haberi, oğlu Onur Kılıç’ın nişanı için bir gün önce gittikleri Rize’de aldıklarını söyleyen Yüksel Kılıç, “15 Temmuz’dan iki gün önce, kız istemeye memlekete gidecektik. Rahmetli gelmedi, ‘Ben cuma günü geleceğim’ dedi. Onur, o gün ilk defa bana karşı çıktı” dedi.

O gece oğluyla telefonda konuştuklarını, kendisine dikkat etmesini söylediğini belirten Kılıç, “Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz” ifadelerini kullandı.

‘Hainlerden kurtulduk gazilikle onurluyuz’

15 Temmuz darbe girişiminde Ertan Öztürk de demokrasi için sokağa koştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne giden Öztürk, hainlerin ateşiyle bacağını kaybetti. Öztürk, “Bize şehitlik nasip olmadı ama gazilik nasip oldu. Bu sayede devletimiz ve milletimizi FETÖ’cü hainlerden kurtardık” diyerek o günkü mücadelenin önemini vurguladı.

10’uncu yılda 81 ilde 100 etkinlik yapılacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz’un Türk milletinin; bağımsızlığına, demokrasisine ve istiklaline canı pahasına sahip çıktığı tarihi bir direniş olduğunu belirtti. Çiftçi, 81 ilde, 100 etkinlikle aynı ruhu yaşatacaklarını belirtti.