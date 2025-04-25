Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya kendini feshetme ve silah bırakma çağrısı sonrasında gözler terör örgütünün toplayacağı kongrenin takvimine çevrilmişti. 27 Şubat’ta yapılan çağrının üzerinden neredeyse 2 ay geçmesine rağmen terör örgütü kongresini toplayamadı. Terör örgütünün elebaşları sık sık, yasal düzenleme olmadan kongreyi toplamayacaklarını, silah bırakmayacaklarını vurguladı.

KONGRE 3 GÜN SÜRECEK

Ancak DEM Partinin İmralı heyeti ile hükümet arasındaki yoğun trafiğin ardından kongrenin tarihi ve yeri de netlik kazandı. Kongre 27 Nisan Pazar günü toplanacak. Lokasyon ise Kuzey Irak’ın Erbil bölgesindeki Köysancak kasabasına bağlı Binar bölgesi. 600 sözde yöneticinin katılacağı kongreye Suriye, Avrupa ve Türkiye’den de katılım sağlanacak. Binar’ın kırsal bölgesi Kandil dağını kapsıyor ve bölge terör örgütünün kontrolü altında.

İkinci bir alternatif olarak da, IKYB lideri Bafıl Talabani’nin kontrolündeki Süleymaniye kentine bağlı Seyid Sadık, Pencewin, Şarezor kasabaları arasında kalan yerleşim bölgesinde de toplanabileceği ifade edildi. Terörist kadroların faaliyetlerini sonlandıracağı olağanüstü kongresinin 3 gün devam edeceği öğrenildi.

Kongreye sözde PKK Meclis üyeleri, silahlı kolu HPG’nin sözde askeri konsey ve komuta konseyi üyeleri ile KCK Başkanlık Konseyi üyelerinin de içinde yer alacağı 600 delegenin katılacağı bildirildi.

SONUÇ APO’YA İLETİLECEK

Geçtiğimiz günlerde İmralı’ya giden Pervin Buldan ve Öcalan’ın avukatı Faik Erol’un da kongrenin yeri ve tarihi ile katılım yapacaklarla ilgili ayrıntılı bilgi alışverişinde bulundular.

Sonuç bildirgesi teröristbaşına iletilecek. Ardından umut hakkı başta olmak üzere tutuklularla ilgili yasal düzenlemeler için adımlar atılacağı ileri sürüldü.

Azılı teröristler farklı ülkelere!

Silah bırakanlarla ilgili de yasal düzenlemeyle TCK’nın 314/2 maddesini düzenleyen silahlı terör örgütü üyeliği tanımı daha da esnetilecek. Ancak “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçunu düzenleyen TCK’nın 302/1 maddesine dokunulmayacağı öğrenildi.

Şehit ailelerinin hassasiyetleri de gözetilerek geçmiş yıllarda karakol baskınları, mayınlı ve bombalı saldırılar başta olmak üzere silahlı saldırılara katılan terör örgütü mensuplarının farklı ülkelerde yerleşik yaşama geçirilmeleri için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

60 bin PKK’lıya af hazırlığı

Cumhur İttifakı’nın iki büyük ortağı AKP ile MHP, infaz rejimiyle ilgili değişiklik çalışmalarını sürdürürken, sabah saatlerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşen DEM Parti heyeti de yargı alanında çeşitli konu başlıklarında düzenleme talep ettiği bilgisi paylaşıldı.

AKP ile MHP’nin yürüttüğü çalışmaların olgunlaşma aşamasında olduğu iddia edildi. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda ise yaklaşık 60 bin kadar tutuklu cezaevinden tahliye edilecek. 10.Yargı Paketi’nin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.