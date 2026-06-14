Dünya Kupalarına 1974'ten beri ilk kez katılım gösteren Haiti, ilk maçına İskoçya karşısında çıktı. İki ada ülkesini karşı karşıya getiren maçta İskoçya 28. dakikada John McGinn'in attığı golle 1-0 galip gelmeyi bildi.
Haiti 52 yıl sonra Dünya Kupası'na mağlubiyetle dönerken; İskoçya ise 36 yıl sonra bu turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.
İSKOÇYA LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Öte yandan grubun TSİ 01.00'de oynanan flaş maçında Brezilya ve Fas 1-1 berabere kaldı. Gruptaki ilk maçlar sonucunda İskoçya, aldığı galibiyetle liderliğe yükseldi.